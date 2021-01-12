За импичмент Трампу будут голосовать в среду

Трампа обвиняют в подстрекательстве к восстанию. Фото: REUTERS

Демократическое большинство в Палате представителей американского Конгресса будет голосовать за импичмент президента Дональда Трампа в среду, 13 января.

"В недавнем телефонном разговоре лидер (демократического - ред.) большинства в Палате представителей Стени Хойер сказал, что Палата проголосует на заседании в среду за импичмент президента Трампа", - сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в Конгрессе.

В понедельник демократы в нижней палате внесли резолюцию, предусматривающую импичмент для Трампа, если вице-президент Пенс не применит в ближайшие дни поправку 25 к Конституции США, которая предусматривает отстранение "недееспособного" президента от власти.

В этот же день республиканцы не поддержали принятие по упрощенной процедуре резолюции о необходимости применения этой поправки, поэтому голосование по ней запланировано на вторник.

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Кроме того, по информации источников, лидер демократов в нижней палате Конгресса заверил своих коллег, что в самом Капитолии и вокруг него во время голосований во вторник и среду будет обеспечена усиленная охрана.

Демократы инициируют импичмент президенту Дональду Трампу с обвинениями в подстрекательстве к восстанию перед штурмом его сторонниками Конгресса США.