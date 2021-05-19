За девять дней в стране вкололи 100 млн доз вакцин

Людей вакцинируют в Китае / "Синьхуа"

По данным национальной комиссии здравоохранения, в Китае введено более 436 млн доз вакцины против Covid-19. Это больше, чем в США, Великобритании и Германии вместе взятых.

Почти полмиллиарда доз не покрывают даже половину населения Китая в 1,4 млрд людей, но темпы вакцинации в стране ускоряются. Об этом пишет CNN.

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27 марта китайские власти объявили, что укололи первые 100 млн доз вакцины. После этого понадобилось еще 26 дней, чтобы достичь 200 млн, а затем еще 17 дней, чтобы достичь 300 млн. Последние 100 млн доз ввели только в течение девяти дней.

Несмотря на то, что центральная и местная власти активно продвигали вакцинацию, в последнее время этой кампании способствовал еще один фактор - страх. В провинциях Аньхой и Ляонин за последние две недели произошел значительный всплеск вакцинации после небольших местных вспышек Covid-19 - 17 и 25 новых случаев соответственно. Этого оказалось достаточно в Аньхой для того, чтобы прививать более 1,1 млн человек за один день - 16 мая. В среднем в провинции с населением 61 млн человек делают 840 тыс. уколов в день.

Только в пятницу, 14 мая, в Китае сделали 14 млн уколов. В столице Пекине почти 80% людей в возрасте 18 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19.

В стране на коронавирус заболело только 91 тыс., а умерли 4636 человек.

Между тем, в США более 158 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19. Около 60% взрослого населения страны получили хотя бы одну прививку, и почти 48% полностью вакцинированы. Среди пожилых людей почти 85% получили хотя бы одну прививку и около 73% полностью вакцинированы.