Взрыв во Франции: сообщили о состоянии пострадавших

Полиция разыскивает человека, который подложил бомбу. Фото: PN

В Лионе, Франция от взрыва бомбы пострадали 13 человек.

11 человек были госпитализированы, сообщает France Info.

"К счастью, все полученные травмы очень легкие", - сообщил заместитель городского головы Жан-Ив Сехерессе.

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"Полученные травмы - небольшие повреждения нижних конечностей, были вызваны мелкими винтами длиной 1 см и шариками диаметром 2 мм", - рассказал медик, который был свидетелем взрыва.

Во Франции в пятницу, 24 мая, произошел взрыв на пешеходной улице в городе Лион. По предварительным данным, на улице взорвалась "бомба-посылка", начиненная гвоздями, шурупами и винтами.