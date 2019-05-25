Взрыв во Франции: сообщили о состоянии пострадавших

В Лионе, Франция от взрыва бомбы пострадали 13 человек.
11 человек были госпитализированы, сообщает France Info.
"К счастью, все полученные травмы очень легкие", - сообщил заместитель городского головы Жан-Ив Сехерессе.
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"Полученные травмы - небольшие повреждения нижних конечностей, были вызваны мелкими винтами длиной 1 см и шариками диаметром 2 мм", - рассказал медик, который был свидетелем взрыва.
Во Франции в пятницу, 24 мая, произошел взрыв на пешеходной улице в городе Лион. По предварительным данным, на улице взорвалась "бомба-посылка", начиненная гвоздями, шурупами и винтами.
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