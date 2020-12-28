Взрыв в Нэшвилле: обнародовали видео момента и назвали организатора

Взрыв дома на колесах в американском Нэшвилле устроил 63-летний Энтони Куинн Уорнер. Фото: heavy.com

Взрыв дома на колесах в американском Нэшвилле, штат Теннесси, устроил 63-летний Энтони Куинн Уорнер. Именно его останки нашли на месте происшествия.

Мотив такого поступка пока не известен. Об этом сообщил прокурор США для Среднего округа Теннесси Дон Кокран, передает CNN.

"Мы пришли к выводу, что взрывателем является человек по имени Энтони Уорнер. Он присутствовал, когда взорвалась бомба, а затем погиб", - сказал Дон Кокран.

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Между тем полиция Нэшвилла обнародовала видеозапись взрыва с камеры наблюдения. В результате инцидента ранены три человека, а также повреждены десятки зданий, в том числе офис сотового оператора AT&T. В связи с этим в городе и в окрестностях наблюдают неполадки в работе телекоммуникационных служб.

Нет никаких указаний на то, что к организации преступления причастен еще кто-то, кроме погибшего подрывника, по словам спецагента ФБР Дугласа Корнески. В то же время он отказался отвечать, можно считать взрыв "внутренним терроризмом".

Отметил, что любой знакомый с Уорнером должен связаться с ФБР, поскольку мотив преступления до сих пор остается неизвестным. Известно, что ранее Уорнер в поле зрения правоохранителей не попадал.

В пятницу, 25 декабря, на Рождество, в центре города Нэшвилл в штате Теннесси в США прогремел мощный взрыв, которым разорвало автомобиль, повредило здания, машины и деревья вокруг. Пострадали 3 человека. Сначала в полицию позвонили в 06:30 утра и сказали, что напротив здания суда округа Дэвидсон стоит подозрительный фургон без номерных знаков. Копы, которые приехали на место, услышали из автомобиля голосовое предупреждение с призывом немедленной эвакуации. Вскоре произошел взрыв, в результате которого в соседних зданиях выбило стекла. Обломками были усеяны улицы и в соседних кварталах.