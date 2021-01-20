Взрыв в Мадриде: сообщили количество погибших

Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы. Фото: Reuters

Власти Мадрида официально подтвердила, что в результате взрыва в центре города погибли 3 человека.

Еще один человек пропал без вести. Об этом сообщает CNN Español.

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"Жертвами взрыва стали 4 человека, а пострадали по меньшей мере 6 человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В среду, 20 января, в столице Испании Мадриде недалеко от ворот Толедо прогремел мощный взрыв. По предварительным версиям, это была утечка бытового газа. В результате взрыва разрушена крыша и с 5-го по 7-й этажи.