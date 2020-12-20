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воскресенье, 20 декабря 2020 18:44

Взрыв в больнице Турции: число жертв возросло

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Взрыв в больнице Турции: число жертв возросло
Число погибших достигло 11 человек. Фото: Reuters

В Турции число погибших в результате взрыва кислородного баллона в университетской больнице в Газиантепе, возросло до 11.

Из числа персонала и охраны больницы пострадал 51 человек, из них 10 человек проходят кислородную терапию. Об этом сообщает офис прокурора провинции.

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Взрыв произошел в субботу в 04.45 по местному времени. На месте происшествия погибли 7 пациентов, один пациент умер во время транспортировки в другую больницу. Еще 3 пациента умерли в больницах, куда их направили после инцидента.

"51 человек из числа персонала и охраны больницы пострадала от огня, 10 человек проходят кислородную терапию", - сказано в сообщении.

Взрыв произошел в субботу 19 декабря в университетской больнице в Газиантепе. Жертвами в основном стали пациенты в возрасте от 56 до 85 лет, проходивших лечение от COVID-19.

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Дата
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