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вторник, 14 сентября 2021 19:24

Взрыв в Бейруте: взрывчатое вещество принадлежало компании украинского бизнесмена

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Взрыв в Бейруте: взрывчатое вещество принадлежало компании украинского бизнесмена
Нитрат аммония, который взорвался в порту Бейрута, принадлежал компании Вербоноля. Фото: Reuters

Груз нитрата аммония, который 4 августа 2020 года взорвался в порту ливанского Бейрута, вероятно принадлежит группе компаний Savaro.

Компания принадлежит бизнесмену из Днепра Владимиру Вербонолю. Об этом говорится в расследовании международного объединения журналистов-расследователей "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP).

Журналисты установили сложную и запутанную сеть с участием группы Savaro, которая занимается торговлей химикатов минимум с 2000-х годов и замаскировала свою деятельность за десятками подставных компаний и лиц. Большинство этих компаний зарегистрировали на Кипре, на Виргинских островах и в Лондоне.

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Сразу после взрыва журналисты обнаружили, что лондонская Savaro Ltd в 2013 году зафрахтовала партию нитрата аммония весом 2 750 тонн для отправки ее судном MV Rhosus из Грузии в Мозамбик для производства взрывчатых веществ. В итоге MV Rhosus задержали в Бейруте из-за неуплаты долгов и технических неисправностей.

Журналисты отследили связь Savaro с Вербонолем по документам, которые раскрыли сеть компаний, базирующихся в Днепре. По ним они вышли и на бизнесмена Николая Алисеенко (партнера и тестя Вернобля) — он замаскировал свои операции за десятками торговых наименований и лиц, охватывающих Англию, Шотландию, Карибский бассейн, Украину, южную часть Тихого океана и США. При этом часть деятельности маскировали под IT-бизнес. Документы связали все эти компании с Savaro и указали на закупку нитрата аммония, который разрушил Бейрут.

MV Rhosus зафрахтовали компанией Agroblend Exports (BVI) Ltd, связанной с Savaro, а лондонская Savaro Ltd заключила контракт с грузинским поставщиком "Рустави Азот" на нитрат. Журналисты смогли связать Savaro Ltd и Agroblend Exports (BVI) Ltd с Вербонолем благодаря подсказкам, найденным в серии электронных писем, отправленных представителями компаний после задержания Rhosus в Бейруте.

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Мозамбикская компания, которая должна была получить груз Rhosus, Fábrica de Explosivos de Moçambique подтвердила OCCRP, что в 2013 году она покупала нитрат у Savaro три раза. Ее представитель Антонио Кунья Ваз заявил, что Savaro была украинской компанией, а ее глава был ему известен как "Владимир".

Ведущий адвокат в лондонском деле против Savaro Камилла Абуслейман сказала, что компания напрямую ответственна за взрыв, поскольку была владельцем груза и не приняла надлежащих мер для хранения опасных материалов.

"Нельзя просто выбросить опасные химикаты на склад и уйти", - заявила адвокат.

Сейчас, как отмечают расследователи, на фоне грядущего судебного процесса владельцы Savaro Ltd пытаются замести следы. 23 августа этого года собственность компании перешла к украинскому адвокату Владимиру Глядченко. OCCRP он заявил, что купил Savaro Ltd по рекомендации.

4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвался склад с пиротехникой и хранилищем конфискованных веществ, где хранилось несколько тысяч тонн аммиачной селитры из судна MV Rhosus. Взрыв произошел из-за небрежного хранения нескольких тысяч тонн взрывоопасных удобрений. Они лежали на складе 6 лет

Взрыв разрушил все в радиусе 10 км. Погибли 207 человек и более 7 тысяч пострадали.

Позже стало известно, что селитру более шести лет назад конфисковали с судна Rhosus российского бизнесмена Игоря Гречушкина.

Взрыв нанес ущерб на $8,1 миллиарда. Ливанцы заявили, что ответственность несет и политическая элита страны. Ряд доказательств указали на то, что чиновники знали о рисках, но не устраняли их.

Пока что обвинения предъявлены только служащим порта и таможни низшего и среднего звена. Изначально судья пытался обвинить высших чиновников в халатности, в том числе премьер-министра Хасана Диабу, но его отстранили от должности после давления. Его заменили новым судьей, который продолжает расследование.

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