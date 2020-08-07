Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые

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В ливанской столице Бейруте, где взрывом в порту разнесло пол города, начались антиправительственные протесты.

6 августа группы агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили слезоточивый газ. В ходе столкновений, вспыхнувших с обеих сторон есть раненые, которых забирают "быстрые", пишет УНН.

Манифестанты атаковали ряды сотрудников правоохранительных органов на соседней площади Пляс де Мартир у зданий газеты An Nahar и городской мэрии. При этом они забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Протестующие впервые вышли на улицы Бейрута в четверг, после мощного взрыва. Активистов, требующих отставки правительства Хасана Диаби, вдохновил визит в Бейрут президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Daily Star.

При посещении французским лидером исторического квартала Джумейзе, где много разрушенных домов, его встретили толпы демонстрантов. Они приветствовали Макрона, скандируя лозунг "Да здравствует Франция!".

4 августа в морском порту Бейрута взорвались 2750 т аммиачной селитры. Президент Мишель Аун сообщил, что на складе их хранили без мер безопасности. Согласно последним данным, взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 145 человек, пострадали около 5 тыс, десятки считаются пропавшими без вести.