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среда, 05 августа 2020 07:23

Взрыв в Бейруте: число жертв растет

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Взрыв в Бейруте: число жертв растет
Число жерт взрыва в портовой зоне Бейрута продолжает расти. Фото: Reuters

Число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута возросло до 78 человек.

Об этом со ссылкой на Минздрав Ливана сообщает Интерфакс.

По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 78 человек погибли, около 4 тыс. человек получили ранения различной ступени. Он отметил, что многие люди числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 67 погибших и 3,6 тыс. раненых.

В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что, по меньшей мере, один австралиец погиб в результате взрыва в Бейруте, а здание австралийского посольства значительно пострадала.

"Ужасные сцены из Бейрута после большого взрыва. Наши сердца обращены к тем, кого втянули в эту трагедию. Австралия готова оказать поддержку всем пострадавшим", - написал Моррисон в Твиттере.

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Кроме того, в результате инцидента несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) получили ранения, сообщило командование миссии в Твиттере.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами, сохранялась на складе.

Министр внутренних дел Ливана Райан аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также объявила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

Накануне в районе порта в столице Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, многие пострадали. По всему городу выбиты окна, перевернуты автомобили.

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