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четверг, 28 января 2021 06:00

Взорвался космический челнок "Челленджер"

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Взорвался космический челнок &quot;Челленджер&quot;
Взрыв шаттла "Челленджер" / Wikipedia

28 января 1986-го в 11:38 по местному времени, через 73 сек после старта, с космодрома на мысе Канаверал, США, на высоте 17 км взорвался американский космический корабль многоразового использования "Челленджер 10". Экипаж из 7 человек погиб.

Космический челнок или шаттл "Челленджер" - второй космический корабль такого типа от NASA. Его первый полет состоялся 4 апреля 1983-го. До трагедии он совершил 9 удачных полетов.

Для изучения причин катастрофы, по распоряжению президента Рейгана, создали специальную комиссию, которая установила, что взрыв произошел из-за неисправности в топливном блоке одного из ускорителей первой ступени, что привело к разгерметизации и взрыве горючего бака.

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Главными факторами, которые привели к катастрофе, послужили корпоративная культура и процедура принятия решений в НАСА. В Агентстве давно знали о недостатках твердотопливных ракет, а инженеры фирмы-производителя ракет в ночь перед стартом настаивали на переносе даты полета для проведения дополнительной проверки систем безопасности. Однако, поскольку старт откладывали уже 6 дней, НАСА не приняло во внимание замечания специалистов, что привело к трагедии.

Шаттлы до этого не имели систем аварийного спасения, которые получили лишь после этой катастрофы, поэтому шансов на спасение у экипажа не было. Астронавты не смогли пережить удар жилого отсека о водную поверхность на скорости 333 км/ч.

После расследования полеты космических челноков многоразового использования отложили на 2 года до полной ликвидации всех дефектов. В сентябре 1988-го возобновили запуски - состоялся успешный старт челнока "Дискавери".

С тех пор космические шаттлы выполнили множество важных задач - в частности, ремонт и техническое обслуживание космического телескопа "Хаббл" и строительство Международной космической станции.

1 февраля 2003-го вторая катастрофа с космическим челноком потрясла США, когда тот распался после входа в атмосферу Земли. Все, кто были на борту, погибли.

Полеты челноков возобновились 26 июля 2005 года, когда шаттл "Дисковери" вывели на орбиту.

Программа шаттлов закончилась 31 августа 2011 года - после завершения последней миссии.

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Дата
28
января

Взорвался космический челнок "Челленджер"

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