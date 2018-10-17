Взорвали авто знаменитой телеведущей

В белградском районе Вождовац взорвалась машина, в которой находился отец знаменитой сербской телеведущей Марияны Мичич.
"Взорвался автомобиль Golf4, к которому был заранее присоединено взрывное устройство с дистанционным управлением. Автомобиль принадлежит известной сербской телеведущей Марияне Мичич, но на момент взрыва там находился ее отец", - сообщает NOVOSTI.
В результате детонации отец Марияны получил легкие травмы и остался жив.
Автомобиль телеведущей полностью сгорел, но претерпели некоторые повреждений и соседние машины.
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