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среда, 17 октября 2018 01:42

Взорвали авто знаменитой телеведущей

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Взорвали авто знаменитой телеведущей
В Сербии взорвали авто телеведущей. Фото: Комментарии

В белградском районе Вождовац взорвалась машина, в которой находился отец знаменитой сербской телеведущей Марияны Мичич.

"Взорвался автомобиль Golf4, к которому был заранее присоединено взрывное устройство с дистанционным управлением. Автомобиль принадлежит известной сербской телеведущей Марияне Мичич, но на момент взрыва там находился ее отец", - сообщает NOVOSTI.

В результате детонации отец Марияны получил легкие травмы и остался жив.

Автомобиль телеведущей полностью сгорел, но претерпели некоторые повреждений и соседние машины.

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В Ровенской области автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом. Водитель авто погиб.

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