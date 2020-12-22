Выяснили, как новый штамм коронавируса влияет на детей

Новый штамм коронавируса может быть опасен для детей. Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен для детей.

В организации считают, что новый штамм коронавируса якобы склонен к заражению детей. "Учитывая характер их смешивания, можно ожидать, что будет больше инфицированных детей". Так считают ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG), пишет Reuters.

Ученые уточняют, что новый вид коронавируса передается значительно быстрее, чем "обычный" Covid-19.

Исследования на эту тему продолжаются.

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Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным. Из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Великобритании могут ввести длительный локдаун.