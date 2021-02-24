Вытащил из объятий матери и давил на шею 5 мин.: полицейский снова придушил мужчину коленом

Анджело Кинто задушил полицейский. Фото: latimes

В штате Калифорния, США, 30-летний Анджело Кинто умер после того, как полицейский 5 мин. стоял коленом у него на шее.

Семья мужчины вызвала полицию, когда у него случился приступ паранойи, пишет Los Angeles Times.

До прибытия правоохранителей Кинто уже почти успокоился в объятиях своей матери. Однако полицейский все равно повалил мужчину и придавил его коленом к полу. На шею давил около 5 мин., пока Кинто не потерял сознание.

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Когда мужчину перевернули на спину, его лицо было в крови. Через 3 дня он умер в больнице, не приходя в сознание.

Семья Кинто обвинила полицейских в убийстве и подала на них в суд. Инцидент произошел еще 23 декабря 2020 года, однако известно стало об этом только 24 февраля. Погибший служил в Военно-морских силах США, в 2019 году был с почестями отправлен в запас. Большую часть жизни он страдал от депрессии.

25 мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд погиб после того, как белый полицейский Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении почти 8 мин., пока Флойд лежал на дороге лицом вниз. Арест Флойда произошел по подозрению в оплате пачки сигарет фальшивой купюрой. Наблюдатели записывали на видео момент ареста мужчины. На записи Флойд неоднократно говорил: "Я не могу дышать". Полицейских, причастных к смерти афроамериканца, уволили на следующий день. Позже их арестовали.