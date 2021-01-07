Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео

Эшли Бэббит 14 лет прослужила в ВВС США. Фото: KUSI

6 января во время штурма Капитолия в Вашингтоне была ранена сторонница действующего президента Дональда Трампа Эшли Бэббит, вскоре она скончалась в больнице. Появились видео момента выстрела охранника, унесшего жизнь женщины.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Эшли Бэббит 14 лет прослужила в ВВС США. Она занимала руководящую должность в сфере обеспечения безопасности. Женщина проживала в Сан-Диего и была активной сторонницей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Раненная в здании Капитолия женщина скончалась в больнице.