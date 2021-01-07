Полиция подтвердила гибель женщины в Конгрессе

Подтвердили гибель протестующей в Конгрессе. Фото: Reuters

Полиция американского округа Колумбия подтвердила информацию о первой жертве беспорядков в Вашингтоне.

Раненная в здании Капитолия женщина скончалась в больнице, сообщил CNN со ссылкой на представителя департамента полиции Вашингтона.

Медики констатировали смерть женщины. Кто именно стрелял в женщину, пока неизвестно.

"Да, смерть взрослой женщины, застреленной внутри Капитолия, констатировали в районной больнице", - заявили в полицейском департаменте.

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Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс рассматривал вопрос утверждения результатов выборов. Протестующие прорвались в здание Капитолия и сорвали заседание обеих палат Конгресса.