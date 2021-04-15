Вышлют дипломатов: против России готовятся ввести новые санкции

США введут новые санкции против РФ. Фото: Украинская правда

США собираются объявить о новых санкциях против России из-за попытки вмешаться в выборы президента с помощью SolarWinds.

В новый санкционный список попадут десятки россиян, среди которых представители правительства и разведки, сообщает Bloomberg.

О новых ограничениях будет объявлено в четверг, 15 апреля. Из Вашингтона также вышлют десять российских дипломатов.

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Президент США Джо Байден заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он заплатит за вмешательство России в американские выборы. Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по дискредитации Байдена перед выборами.