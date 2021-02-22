Вышла замуж в 91 год, после 10 лет ухаживаний мужа

Женитьба Эвелины и Калджента / Youtube

Мама 4 детей Эвелина Миддер-Вилсон вышла замуж за 73-летнего фермера Калджента Уилсона после отношений, которые длились между ними более 10 лет.

Эвелина отметила 91 день рождения, выйдя замуж за своего давнего парня после многих лет отвержение его пьяных предложений. Об этом пишет Mirror.

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Пара поженилась в родном городе Сент-Томас на Ямайке, к большому удовольствию семьи и друзей. Эвелина согласилась после того, как заболела, Калджент заботился о ней.

"Он все время говорил о женитьбе, особенно когда пил. Но я бы не стала его слушать, потому что он пил. Однако, наконец, приняла его предложение после того, как моя семья убедила сделать счастливым Калджента. Теперь он мой муж и компания. Когда достигнешь нашего возраста, тебе нужен спутник. Мы не ссоримся, и у нас никогда не было даже серьезных разногласий", - сказала Эвелина.

Калджент выбрал день рождения Эвелины для даты свадьбы.

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