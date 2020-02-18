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вторник, 18 февраля 2020 10:19

Вышла повесть о рабе-беглеце

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Вышла повесть о рабе-беглеце
По книге сняли более десятка фильмов. ФОТО: Amazon

"Приключения Гекльберри Финна" опубликовал Марк Твен в США 18 февраля 1885-го.

Марк Твен задумывал Гека Финна как продолжение "Приключений Тома Сойера", напечатанных 1876 году. Но новая повесть вышла серьезнее.

В "Приключениях Гекльберри Финна" речь идет о путешествии Гека и раба-беглеца Джима. Того планируют продать. Джим не хочет покидать жену и детей. Джим изображен сильным, мужественным, щедрым и мудрым. Белые персонажи часто же тупые, жестокие и эгоистичные. Рассказ ведет Гек. Ребенок задумывается, справедливо ли такое положение вещей.

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Сразу после публикации книгу запретили в библиотеках штата Массачусетс. Там назвали повествовательный голос грубым и необразованным. К этому решению присоединились и другие библиотеки.

219 раз в "Приключениях Гекльберри Финна" автор употребляет оскорбительное для темнокожих слово "негр". Поэтому книга занимает четвертое место в списке запрещенных в американских школах. В штате Нью-Йорк ее изъяли из курса для младших и средних классов еще в 1957-м. Позже вышла политкорректная версия. В ней слово "негр" заменено на "раб".

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Дата
18
февраля

Вышла повесть о рабе-беглеце

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