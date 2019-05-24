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суббота, 25 мая 2019 02:24

Выпустили карты таро по мотивам "Игры престолов"
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Художник Дэвид М. Буисан создал карты Таро по мотивам популярного сериала "Игра престолов".
Фото: cameralabs.org
Художник Дэвид М. Буисан создал карты Таро по мотивам популярного сериала "Игра престолов".
Художник Дэвид М. Буисан создал карты Таро по мотивам популярного сериала "Игра престолов".
Художник Дэвид М. Буисан создал карты Таро по мотивам популярного сериала "Игра престолов".
Художник Дэвид М. Буисан создал карты Таро по мотивам популярного сериала "Игра престолов".

Художник Дэвид М. Буисан создал карты Таро по мотивам популярного сериала "Игра престолов".

Мужчина стремился передать характеры персонажей и максимально точно соотнести их с каноническими сюжетами Таро, сообщает cameralabs.org.

В колоде Бран Старк - Маг, Красная женщина - Верховная жрица, Сила - Санса Старк, Король ночи - Дьявол.

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За 8 сезонов культового сериала убили 6887 персонажей. К числу мертвых входят люди, животные и персонажи, воскресли.
Наиболее кровавый убийца - дракон Дрогон, который сжег 1426 персонажей. Второе место в Арии Старк - это 1278 жертв. Третье место у дракона Рейгара - 273 убиты.

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