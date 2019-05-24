Выпустили карты таро по мотивам "Игры престолов"

Художник Дэвид М. Буисан создал карты Таро по мотивам популярного сериала "Игра престолов".

Мужчина стремился передать характеры персонажей и максимально точно соотнести их с каноническими сюжетами Таро, сообщает cameralabs.org.

В колоде Бран Старк - Маг, Красная женщина - Верховная жрица, Сила - Санса Старк, Король ночи - Дьявол.

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За 8 сезонов культового сериала убили 6887 персонажей. К числу мертвых входят люди, животные и персонажи, воскресли.

Наиболее кровавый убийца - дракон Дрогон, который сжег 1426 персонажей. Второе место в Арии Старк - это 1278 жертв. Третье место у дракона Рейгара - 273 убиты.