Выпускники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Просмотров: 1449
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2817
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2196
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3042
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5445
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16203
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 549
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2646
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5904
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
11
4
5
14
7
Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х
Как рекламировали средства для ухода мужчинам в 1970-х
Кейт Миддлтон покаталась на тарзанке и посадила цветы
Кейт Миддлтон покаталась на тарзанке и посадила цветы
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина
Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
Не те, кем кажутся: фотограф показал людей, которые любят странные костюмы
Девушка рассказала, как открыла свой бар в Грузии
Девушка рассказала, как открыла свой бар в Грузии
Видео
Все видео
Выпускники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах
Выпускники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
В самолете из Москвы произошла смертельная драка
В самолете из Москвы произошла смертельная драка
Мужчину "съело" торнадо: невероятное видео изнутри бури
Мужчину "съело" торнадо: невероятное видео изнутри бури
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4032
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2646
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 594
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1287
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 459
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 12:49

Выпускники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах

  Комментировать
Автор: https://www.vl.ru/
  Фотографии девушки в милицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками разлетелись по соцсетям
Фотографии девушки в милицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками разлетелись по соцсетям

11-классники школы №74 во Владивостоке Российской Федерации устроили флешмоб в БДСМ-костюмах по случаю окончания школы.

Школьники сначала танцевали под музыку на крыльце школы, а затем переместились в актовый зал, сообщает портал VL.ru.

Директор Галина Пугина рассказала, что узнала о событиях накануне и уже пообщалась с одной из девушек. Выяснилось, что это произошло не на торжественной линейке, а на день раньше.

"В прошлом году школьницы устроили яркое выступление в образах стиляг, надев платье в горошек. На этот раз планировалось аналогичное шоу, но все пошло не по плану. Школьники, о которых сейчас говорят, - с 11-го "Б". Этот класс вообще часто пытался продемонстрировать, что они уже взрослые", - объяснила директор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня в украинских школах звучит последний звонок (фото)

Со школьницей, которая надела милицейскую форму, уже поговорили. По ее словам, она не думала и не знала, что "делает что-то плохое". С другими участниками скандального флешмоба учителя и директор также поговорят. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, по факту видеозаписи проводится проверка, установлены личности участников инцидента, а также их родителей.

Автор: https://www.vl.ru/
  Форму сотрудницы правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды
Форму сотрудницы правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды

Форму сотрудницы правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.

За незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов в РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1500 руб. с конфискацией.

В России хотят запретить компьютерную игру Minecraft, потому что она плохо влияет на брак и вызывает агрессию. Игра Minecraft создана по принципу свободы действия. В ней персонаж может исследовать игровую среду, покупать предметы, общаться с другими персонажами и убивать их.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выпускники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 56874
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 47498
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 5 Просмотров: 31672
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 2 Просмотров: 29368
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 23605
Мир
Uber запускает подводное такси
Uber запускает подводное такси
В России решили запретить Minecraft
В России решили запретить Minecraft Просмотров: 1863
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила об отставке Просмотров: 270
Озвучили впечатляющее количество смертей в сериале "Игра престолов"
Озвучили впечатляющее количество смертей в сериале "Игра престолов" Просмотров: 522
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
 1 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
12
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
7
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Голосов: 2501
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua