Выпускники устроили флешмоб в БДСМ-костюмах

Автор: https://www.vl.ru/ Фотографии девушки в милицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками разлетелись по соцсетям

11-классники школы №74 во Владивостоке Российской Федерации устроили флешмоб в БДСМ-костюмах по случаю окончания школы.

Школьники сначала танцевали под музыку на крыльце школы, а затем переместились в актовый зал, сообщает портал VL.ru.

Директор Галина Пугина рассказала, что узнала о событиях накануне и уже пообщалась с одной из девушек. Выяснилось, что это произошло не на торжественной линейке, а на день раньше.

"В прошлом году школьницы устроили яркое выступление в образах стиляг, надев платье в горошек. На этот раз планировалось аналогичное шоу, но все пошло не по плану. Школьники, о которых сейчас говорят, - с 11-го "Б". Этот класс вообще часто пытался продемонстрировать, что они уже взрослые", - объяснила директор.

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Со школьницей, которая надела милицейскую форму, уже поговорили. По ее словам, она не думала и не знала, что "делает что-то плохое". С другими участниками скандального флешмоба учителя и директор также поговорят. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, по факту видеозаписи проводится проверка, установлены личности участников инцидента, а также их родителей.

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