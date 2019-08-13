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Выпал розовый снег

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Выпал розовый снег
В США выпал розовый снег. Фото: Facebook.

На склонах национального парка Йосемити, что в Калифорнии выпал снег розового оттенка.

"Может на календаре и август, но на высоте 9500 футов (почти 2900 метров - Gazeta.ua) - снег и лед. Этот снег красного цвета часто называют "арбузным", - написали в Facebook работники парка.

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На фото, которыми поделились работники парка видно, что снег лежит на берегу озера в высокогорье. Необычное явление объясняют тем, что в водоемах рядом, которые испаряются живут холодолюбивые водоросли. Цветут они при температурах выше нуля. Именно они и дали розовый или красный пигмент.

"Эти водоросли, как правило, зеленые, но содержат специальный красный пигмент, так называемый каротиноид, который действует как барьер, защищающий хлорофилл водорослей. Водоросли используют этот естественный "солнцезащитный крем", чтобы уберечь себя от слишком большого количества тепла и вредного ультрафиолетового излучения", - комментируют ученые.

На востоке Австралии выпало рекордное за последние 20 лет количество снега. На континенте сейчас зима, которая начинается, когда в Евразии лето.

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