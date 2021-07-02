Выловили партию "наколотых" амфетамином апельсинов

Фото с апреля, когда власти Саудовской Аравии нашли таблетки, которые спрятали в партиях гранатов из Ливана / Саудовское агентство печати

Таможня Саудовской Аравии пресекла попытку контрабанды в королевство более 4,5 млн таблеток амфетамина, известного как каптагон, спрятанного в партии апельсинов, поступивших в порт Джидды.

Власти заявили, что партию апельсинов конфисковали после прохождения таможенных процедур и проверки с помощью рентгеновских аппаратов. Об этом сообщает телекомпания Al Arabiya.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В порту перехватили партию кокаина, которую прятали в контейнере с бананами

Большое количество таблеток спрятали под коробками с фруктами. В первоначальных отчетах не упоминаеться происхождение наркотиков. Власти добавили, что несколько человек, подозреваемых в ожидании прибытия ящиков, взяты под стражу.

Саудовская Аравия запретила импорт ливанской продукции в апреле, сославшись на участившиеся попытки контрабанды наркотиков из этой страны. Эр-Рияд изъял 14,4 млн таблеток амфетамина, спрятанных в партии железных пластин из Ливана. В апреле обнаружили 5,3 млн таких таблеток, спрятанных в партиях гранатов из этой страны. Тогда власти арестовали четырех подозреваемых.

30 ноября 2004 года жена тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Людмила во время Оранжевой революции произнесла знаменитую речь о "наколотых апельсинах" и "американских валенках". Супруга Януковича на митинге в Донецке тогда рассказывали сторонникам Партии регионов такое об "ужасах" на Майдане в Киеве.