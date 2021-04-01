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четверг, 01 апреля 2021 12:52

Выдали лицензию на полеты на орбиту

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Выдали лицензию на полеты на орбиту
Корабль Space Ship One / Wikipedia

1 апреля 2004 года Федеральное управление авиации США выдало первую в мире лицензию на полеты на орбиту - для частного управляемого космического корабля Space Ship One.

Глава компании Scaled Composites Берт Рутан и один из основателей Microsoft Пол Аллен в апреле 1996-го основали частная космическую программу Tier One. Ее целью было продвижение коммерческого космического туризма.

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Компания сконструировала корабль Space Ship One. В начале полета он поднимается на высоту 14 км с помощью специального самолета White Knight. Затем происходит отстыкование, в Space Ship One включается ракетный двигатель, который поднимает корабль до высоты 50 км. Максимальная скорость в этот момент достигает 3500 км/ч, что значительно меньше, чем первая космическая скорость - 28400 км/ч, которая нужна для выхода на околоземную орбиту.

Дальнейшее путешествие к границе атмосферы, еще на 50 км, происходит под действием инерции по параболической траектории, вроде брошенного камня. В космосе Space Ship One находится около 3 мин. Немного не доходя до апогея траектории, корабль поднимает вверх крылья и хвост, чтобы при обратном падении и входе в плотные слои атмосферы, стабилизировать корабль и вывести его из пикирующего полета. В таком виде спускается на высоту 17 км, где снова принимает первоначальное положение крыльев и летит на аэродром вроде планера.

Всего аппарат сделал 17 полетов. Первый - беспилотный, а последние 3 - суборбитальные, то есть выше 100 км. Первый пробный беспилотный полет на высоту 14,63 км, состоялся 20 мая 2003 года. Первый пилотируемый полет на высоту 14 км - 29 июля 2003-го. 4 октября 2004 года аппарат совершил последний полет. Пилот Брайан Бинни поднялся на высоту более 112 км и благополучно сел. Полет прошел без сбоев. Был побит рекорд высоты для пилотируемых самолетов, державшийся 41 год - в августе 1963-го Джо Уокер поднимал Х-15 на высоту 107,9 км.

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Дата
01
апреля

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Выдали лицензию на полеты на орбиту

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