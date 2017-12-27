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среда, 27 декабря 2017 06:15

Выборы в России: В ЕС заступились за Навального

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Выборы в России: В ЕС заступились за Навального
ЦИК РФ отказался регистрировать оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты. Фото: Информатор

Отказ российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты ставит под сомнение демократичность выборов в России.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, пишет Радио Свобода.

В документе отмечается, что в 2013 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав Навального на справедливое судебное разбирательство в России.

Обвинения в отношении оппозиционера по делу "Кировлеса" в Брюсселе называют политически мотивированными. В ЕС также полагают, что такого рода обвинения не должны использоваться для отстранения от участия в политической деятельности.

ЦИК РФ отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты. В ответ оппозиционер призвал к забастовке избирателей и анонсировал общероссийскую акцию протеста.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.

Навальный был дважды осужден в России по делу "Кировлеса". Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что именно из-за этой судимости оппозиционер не имеет права баллотироваться на пост президента в 2018 году. Навальный называл свое выдвижение законным.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Участвовать в них намерены действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский и директор подмосковного совхоза Павел Грудинин от КПРФ.

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27
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