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воскресенье, 26 сентября 2021 19:50

Выборы в Германии: определилось два фаворита

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Выборы в Германии: определилось два фаворита
Две партии на выборах имеют почти одинаковый рейтинг. Фото: Lonely Planet

В Германии выделили двух фаворитов на федеральных выборах.

Социал-демократы и блок действующей канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС набирают поровну, сообщает "Європейська правда".

Об этом свидетельствует опрос избирателей на выходе с участков.

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Опрос, проведенный по заказу вещателя ARD, прогнозирует, что оба лидера получают по 25% голосов. Опросы от ZDF дает социал-демократам 26%, а ХДС/ХСС - 24%. Ни один из этих опросов не учитывает голосование по почте.

Немцы в воскресенье, 26 сентября, выбирают новый парламент, Бундестаг. 16 лет в стране руководила канцлер Ангела Меркель, и сейчас она уходит из политики.

По результатам последних опросов 40% немцев, не знают, за кого голосовать.

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Дата
26
сентября

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