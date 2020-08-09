Выборы в Беларуси: в Минске митинг - начались столкновения с ОМОНом

В Беларуси начались столкновения с ОМОНом. Фото: TUT.by

На проспекте Победителей в Минске собралось около тысячи человек

В ряде городов силовики задержали людей, которые после завершения голосования остались у избирательных участков, сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев.

Несколько человек задержаны возле участка в Минске.

В Могилеве силовики задержали журналистку, а в Гродно - еще одну коллегу. Также в Гродно силовики "задерживают всех без разбора".

Задержание начались и у стелы в Минске.

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Согласно данным государственного экзит-пола, победу на выборах в Беларуси получил Александр Лукашенко.