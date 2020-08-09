Выборы в Беларуси: в Киеве, Москве и Тель-Авиве под посольством протестуют граждане, которые не успели проголосовать

Многие люди за границей не успели проголосовать на выборах в Беларуси. Фото: Украинская правда

У посольств Беларуси в Киеве, Тель-Авиве и Москве начались протесты после закрытия избирательных участков на выборах президента Беларуси.

В Киеве протестующие с белорусскими паспортами собрались под посольством Беларуси. Они заявляют, что им не позволили проголосовать на выборах, сообщает Новое время.

Посол закрыл избирательный участок в 20 часов вечера. Граждане, которых не допустили к участию в избирательном процессе, показывают паспорта и требуют продолжить выборы.

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Напомним, что в воскресенье, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. С 4 по 8 августа в республике прошло досрочное голосование.