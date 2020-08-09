Выборы в Беларуси: секретарь комиссии выбралась из окна избирательного участка по лестнице

Секретарь комиссии вылезала из здания через окно. Фото: Скриншот с видео

В день выборов президента Беларуси в сети опубликовали видео с избирательного участка №17 в Советском районе Минска.

На нем женщину лестнице выбирается со второго этажа здания, держа в руках документы.

Спускаясь, она держала в руках документы.

"Причиной" вылазки "стали двери, заклинило." Суть в том, что просто заклинило дверь. Внутри была женщина - секретарь комиссии. Поднялась определенная паника, ведь ей нужно приступать к своим обязанностям ", - пояснил председатель комиссии Сергей Мосейкин.

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В основной день голосования на выборах президента Беларуси на столичных дорогах замечены колонны техники: автозаки, водометы, автобусы и бусы. Видео и фото транспорта присылают читатели, фиксируют журналисты.