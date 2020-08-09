Выборы в Беларуси: независимые экзит-полы показали победу Тихановской

Независимые экзит-полы не подтверждают победу Лукашенко. Фото: Главком

Независимые экзит-полы на выборах президента Беларуси показали победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Опубликованы результаты опроса 15 450 избирателей на выходе из участков в ходе досрочного голосования. 64,9% из них заявили, что проголосовали за Тихановскую, сообщает "Белорусский партизан"

За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 16,1% опрошенных. Еще 14,4% избирателей заявили, что проголосовали против всех.

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Напомним, по результатам официального экзит-пола Лукашенко получил 79,7% голосов, Тихановская – 6,8%.