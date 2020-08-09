Выборы в Беларуси: государственный экзит-пол говорит, что Лукашенко победил

В Беларуси победил Лукашенко - экзит-полл. Фото: Белта

Согласно данным провластного экзит-пола нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко набрал почти 80% голосов.

Основная оппонентка президента Лукашенко, Светлана Тихановская, набрала 6,8% голосов, говорится в сообщении Молодежной лабораториии социологических исследований.

Полные результаты:

- Лукашенко - 79,7%;

- Тихановская - 6,8%;

- Канопацкая - 2,3%;

- Дмитриев - 1,1%;

- Черечень - 0,9%;

- против всех - 9,2%.

Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка - многоступенчатая, комбинированная.

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Напомним, в Беларуси проходят шестые очередные выборы президента.