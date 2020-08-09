Выборы в Беларуси: центр Минска полностью перекрыт, метро не останавливается

Силовики перекрыли центр столицы Беларуси Минска

Не останавливается наземный общественный транспорт и поезда метро,, передает Белорусская служба Радио Свобода.

Проспект Независимости в центре Минска называли потенциальным местом сбора людей, недовольных результатами президентских выборов.

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По данным экзит-полов, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. 65-летний политик получил 79,7% голосов. Второе место заняла оппозиционная кандидат Светлана Тихановська (6,8%).