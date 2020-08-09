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воскресенье, 09 августа 2020 18:41

Выборы в Беларуси: автозаки, водометы, автобусы с силовиками
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В основной день голосования на выборах президента Беларуси на столичных дорогах заметили колонны техники: автозаки, водометы, автобусы и бусы.

Видео и фото транспорта присылают читатели, фиксируют журналисты. Об этом сообщает TUT.BY.

В частности, у Института культуры сняли такую колонну.




Люди заметили, как у переулке Якуба Коласа в автобусы грузятся милиционеры со щитами, а выезд из переулка перекрыт.

Там стоят семь автобусов. На вопрос, зачем они там, водитель ответил, что будут разгонять демонстрантов.

  Выборы президента в Беларуси. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Выборы президента в Беларуси. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY


  Выборы президента в Беларуси. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Выборы президента в Беларуси. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первой половине дня в воскресенье, 9 августа 2020 года, по всей территории Беларуси заметны значительные очереди на входе на избирательные участки. Соответствующие фотографии белорусы публикуют в соцсетях и направляют редакциям СМИ

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Дата
09
августа

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