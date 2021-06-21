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Выборы в Армении: ЦИК назвала победителей

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Выборы в Армении: ЦИК назвала победителей
В Армении на выборах в парламент побеждает партия в. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Фото: facebook.com/tv360

В Армении на выборах в парламент побеждает партия в. о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Она получила 53,92% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" получил 21,04%. Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Родина" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,23%.

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Проходным барьером для партий есть 5%, для блоков - 7%. Однако в соответствии с избирательным кодексом Армении, если проходной барьер преодолевают только две политические силы, то мандаты получит третья сила, которая не преодолела барьер (блок или партия), которая набрала наибольшее количество голосов. Этой силой является блок "Честь имею".

Явка на выборах составила 49,4% избирателей.

В Армении 20 июня состоялись досрочные парламентские выборы. В них приняли участие 21 партия и четыре политические блоки. По данным ЦИК, на выборах с 2 593 572 избирателей проголосовали 1281 174. Явка в Ереване - 51,55%.

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Дата
21
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