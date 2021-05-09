Выборы в Аргентине перенесли из-за пандемии

Выборы должны определить, кто получит 127 с 257 мест в нижней палате парламента, и 24 с семьдесят второго Сенате. Фото: Pixabay

Правительство Аргентины по согласованию с оппозиционными партиями постановил отложить парламентские выборы на пять недель в связи с пандемией коронавируса.

Из-за пандемии Covid-19 первичные выборы, которые должны состояться 8 августа, будут отсрочены до 12 сентября, а промежуточные, намеченные на 24 октября, переносятся на 14 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Выборы должны определить, кто получит 127 с 257 мест в нижней палате парламента, и 24 с семьдесят второго Сенате.

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В Аргентине сейчас фиксируется наибольшее количество новых заражений коронавируса от начала пандемии прошлого года.

Пандемия коронавируса унесла почти 6,9 млн жизней во всем мире, что более чем вдвое превышает официальную статистику. Свыше 50% летальных случаев не регистрируются, поскольку в большинстве стран фиксируют лишь смерти, которые происходят в больницах или у пациентов с подтвержденной Covid-инфекцией.