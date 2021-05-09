Выборы в Аргентине перенесли из-за пандемии

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1071
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 333
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 513
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1666
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6264
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 495
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 819
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 7596
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 711
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
3
7
3
3
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Пожар уничтожает леса Канады
Пожар уничтожает леса Канады
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Иерусалиме вспыхнула стычка между палестинцами и полицией. Более 200 человек пострадали
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео
Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео
Видео
Все видео
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Участники протестов хотели сжечь участок с 10 полицейскими
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Космический корабль Маска впервые совершил успешную посадку
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Мужчина с мачете ворвался в детский сад. Убил детей и взрослых
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 621
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1305
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 846
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 711
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
воскресенье, 09 мая 2021 02:57

Выборы в Аргентине перенесли из-за пандемии

  Комментировать
Выборы в Аргентине перенесли из-за пандемии
Выборы должны определить, кто получит 127 с 257 мест в нижней палате парламента, и 24 с семьдесят второго Сенате. Фото: Pixabay

Правительство Аргентины по согласованию с оппозиционными партиями постановил отложить парламентские выборы на пять недель в связи с пандемией коронавируса.

Из-за пандемии Covid-19 первичные выборы, которые должны состояться 8 августа, будут отсрочены до 12 сентября, а промежуточные, намеченные на 24 октября, переносятся на 14 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Выборы должны определить, кто получит 127 с 257 мест в нижней палате парламента, и 24 с семьдесят второго Сенате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Еврокомиссии назвала сроки запуска Covid-паспортов

В Аргентине сейчас фиксируется наибольшее количество новых заражений коронавируса от начала пандемии прошлого года.

Пандемия коронавируса унесла почти 6,9 млн жизней во всем мире, что более чем вдвое превышает официальную статистику. Свыше 50% летальных случаев не регистрируются, поскольку в большинстве стран фиксируют лишь смерти, которые происходят в больницах или у пациентов с подтвержденной Covid-инфекцией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выборы в Аргентине перенесли из-за пандемии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшая участница &quot;ВИА Гры&quot; вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини
Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини Просмотров: 18936
Актриса &quot;Квартала&quot; топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
Актриса "Квартала" топлесс, Астафьева в кожаном белье и Никитюк на гамаке - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10242
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 8640
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
13
 1 Просмотров: 6264
Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 7 мая: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 4293
Мир
Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв резко возросло
Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв резко возросло Просмотров: 18
Тысячи инфицированных: в Японии зафиксировали новую вспышку Covid-19
Тысячи инфицированных: в Японии зафиксировали новую вспышку Covid-19 Просмотров: 117
Стало известно, когда лидеры ЕС обсудят политику в отношении РФ
Стало известно, когда лидеры ЕС обсудят политику в отношении РФ Просмотров: 63
Хакеры остановили работу одну из крупнейших трубопроводных компаний
Хакеры остановили работу одну из крупнейших трубопроводных компаний Просмотров: 171
Возле школы взорвалась бомба: десятки погибших
Возле школы взорвалась бомба: десятки погибших Просмотров: 540
Больше всего комментируют
25
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
9
Крымского политзаключенного Алексея Чирния выпустили из российской колонии
5
Дочь судьи Константиновой обозвала украинцев "быдлом" и оправдывала российских оккупантов
5
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
4
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
Голосов: 860
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть