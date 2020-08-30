Ввели новые правила посещения собора Святой Софии

На входе в собор Святой Софии туристам выдают одноразовые платки и накидки. Фото: pexels.com

Софийский собор в турецком Стамбуле ввел дресс-код. В мечеть не допускают посетителей в открытой одежде и женщин с непокрытой головой.

При входе в здание установили стенд с информацией о том, что заходить в Святую Софию в шортах и ​​открытой одежде нельзя. Также обустроили место для переодевания, где можно взять одноразовые платки и накидки, сообщает "Укринформ".

За соблюдением правил следит персонал и возвращает тех посетителей, чей внешний вид не соответствует установленным нормам, к месту переодевания.

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10 июля Государственный совет Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, что позволяет снова использовать это место как мечеть. Решение турецких властей раскритиковали ЕС, США, Германия, Всемирный совет церквей и Папа Римский. Собор построили в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыли в декабре 537-го. Более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453-м собор превратили в главную мечеть Османского государства. 24 июня в Святой Софии был осуществлен первый с 1934 года намаз.