Из еще одной церкви сделают мечеть

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Независимость – это добровольцы и Донецкий аэропорт
Просмотров: 117
Независимость - это закаленная в боях армия
Независимость - это закаленная в боях армия
Просмотров: 261
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Независимость - это собственный путь развития и ощущение свободы
Просмотров: 90
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 207
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 261
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 171
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 369
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5580
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
1 Просмотров: 378
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Фото
Все фото
6
3
21
11
6
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Видео
Все видео
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
"Вернусь обязательно" - Тихановська дала первую пресс-конференцию
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Вещество, которым отравили Навального, опасно для окружающих
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 5580
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2007
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2484
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1566
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 171
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 19:00

Из еще одной церкви сделают мечеть

  Комментировать
Из еще одной церкви сделают мечеть
Храм Христа Спасителя в Стамбуле / AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить в мечеть церковь Христа Спасителя в Стамбуле. В этом византийском храме с 1948 года действует музей. Это второе такое решения турецкого лидера за последнее время. В первой половине июля превратил в мечеть собор святой Софии. С 1934 года эта достопримечательность Стамбула была музеем, в соответствии с завещаниями основателя светской Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Греческое МИД назвал решение о храме Христа Спасителя очередной религиозной провокацией турецких властей. Греки считают себя наследниками византийской культуры. Об этом пишет Rzeczpospolita.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть

В мечетях запрещены любые изображения. В соборе святой Софии их закрыли шторами. В храме Христа Спасителя есть, отреставрированные в середине ХХ века, византийские мозаики и фрески. Их теперь или зарисуют известью, или тоже закроют шторами - пока неизвестно.

По мнению оппозиционного турецкого депутата Каро Пайлана, преобразования древних византийских храмов в мечети в XXI веке - позор для Турции.

Церковь Христа Спасителя построена в XI веке. Когда Константинополь захватили османы в XVI веке, город получил название Стамбул, а храм превратили в мечеть. После поражения Османской империи в I мировой войне, генерал Ататюрк в 1919 году возглавил борьбу турок против войск Антанты, которые оккупировали его родину. В 1923 году он провозгласил Турецкую республику. Стремился европеизировать и модернизировать страну. Среди реформ был отказ от ведущей роли религии в жизни государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из еще одной церкви сделают мечеть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли

Самое читаемое
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
9
 Просмотров: 16965
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 13716
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
Возле Донецка рухнул российский самолет: 170 человек погибли
 Просмотров: 11457
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 10891
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 8334
Мир
Лихтенштейн хочет отсудить у Чехии утраченное после Второй мировой имущество
Лихтенштейн хочет отсудить у Чехии утраченное после Второй мировой имущество Просмотров: 234
Варшавский университет примет отчисленных белорусских студентов
Варшавский университет примет отчисленных белорусских студентов Просмотров: 135
В МВД Беларуси заявили о задержании координатора, который якобы платил участникам акций
В МВД Беларуси заявили о задержании координатора, который якобы платил участникам акций Просмотров: 432
Собаку наградили за службу во время карантина
Собаку наградили за службу во время карантина Просмотров: 180
Отравленного Навального перевезли в Германию
Отравленного Навального перевезли в Германию Просмотров: 288
Больше всего комментируют
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
2
Зеленский впервые прокомментировал слухи о "спецоперации с вагнеровцами"
2
Соперница Лукашенко оспаривает результаты выборов
2
"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим
1
На выборах в Киеве лидируют партии "Слуга народа" Зеленского и "Удар" Кличка - соцопрос
Голосов: 2593
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua