Из еще одной церкви сделают мечеть

Храм Христа Спасителя в Стамбуле / AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить в мечеть церковь Христа Спасителя в Стамбуле. В этом византийском храме с 1948 года действует музей. Это второе такое решения турецкого лидера за последнее время. В первой половине июля превратил в мечеть собор святой Софии. С 1934 года эта достопримечательность Стамбула была музеем, в соответствии с завещаниями основателя светской Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Греческое МИД назвал решение о храме Христа Спасителя очередной религиозной провокацией турецких властей. Греки считают себя наследниками византийской культуры. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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В мечетях запрещены любые изображения. В соборе святой Софии их закрыли шторами. В храме Христа Спасителя есть, отреставрированные в середине ХХ века, византийские мозаики и фрески. Их теперь или зарисуют известью, или тоже закроют шторами - пока неизвестно.

По мнению оппозиционного турецкого депутата Каро Пайлана, преобразования древних византийских храмов в мечети в XXI веке - позор для Турции.

Церковь Христа Спасителя построена в XI веке. Когда Константинополь захватили османы в XVI веке, город получил название Стамбул, а храм превратили в мечеть. После поражения Османской империи в I мировой войне, генерал Ататюрк в 1919 году возглавил борьбу турок против войск Антанты, которые оккупировали его родину. В 1923 году он провозгласил Турецкую республику. Стремился европеизировать и модернизировать страну. Среди реформ был отказ от ведущей роли религии в жизни государства.