Вторжение в Украину будет трагическим просчетом – Джонсон предупредил Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре предупредил президента России Владимира Путина по поводу агрессии против Украины.
Сказал, что любое вторжение в Украину будет трагическим просчетом, передает "Голос Америки".
"Премьер выразил глубокую обеспокоенность по поводу нынешней враждебной деятельности России у границ Украины и обратил внимание на необходимость найти возможность движения вперед, которая бы уважала территориальную целостность Украины и ее право на самооборону", - сообщил представитель офиса Джонсона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
В Кремле после разговора пожаловались, что НАТО не способно адекватно реагировать на "обоснованные российские озабоченности". Россия требует гарантий, что Украина не вступит в НАТО.
Борис Джонсонс был в Киеве 1 февраля. Возможное, новое вторжение РФ в Украину может стать катастрофой для России, сказал. Обсудил с Зеленским комплекс шагов по сдерживанию российского агрессора.
Украина, Великобритания и Польша создают альянс по безопасности.
Комментарии