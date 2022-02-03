Вторжение в Украину будет трагическим просчетом – Джонсон предупредил Путина

Премьер Джонсон провел с Путиным телефонный разговор. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре предупредил президента России Владимира Путина по поводу агрессии против Украины.

Сказал, что любое вторжение в Украину будет трагическим просчетом, передает "Голос Америки".

"Премьер выразил глубокую обеспокоенность по поводу нынешней враждебной деятельности России у границ Украины и обратил внимание на необходимость найти возможность движения вперед, которая бы уважала территориальную целостность Украины и ее право на самооборону", - сообщил представитель офиса Джонсона.

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В Кремле после разговора пожаловались, что НАТО не способно адекватно реагировать на "обоснованные российские озабоченности". Россия требует гарантий, что Украина не вступит в НАТО.

Борис Джонсонс был в Киеве 1 февраля. Возможное, новое вторжение РФ в Украину может стать катастрофой для России, сказал. Обсудил с Зеленским комплекс шагов по сдерживанию российского агрессора. Украина, Великобритания и Польша создают альянс по безопасности.