Встречу Зеленского и Трампа пытались сорвать

Чиновники США отвергают такие обвинения. ФОТО: УНИАН

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В администрации опасались, что Трамп заставит Зеленского получить информацию о Джо Байдене.

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"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была сфокусирована на отношениях Украина-США", - пишет РБК - Украина.

Чиновники Белого дома заявили, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались, а Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

Во время визита в США у Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом состоится полноценная часовая встреча.