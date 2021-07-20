Встреча Зеленского и Байдена состоится летом

Встреча Зеленского и Байдена состоится в июле. Фото: PRESIDENT.GOV.UA/WHITEHOUSE.GOV

Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом. Точная дата пока не известна.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча состоялась в июле или позже летом. То есть она точно будет, но позже. Возможно, в августе", - сообщил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Вопрос в том, чтобы найти время на встречу в расписании президента Байдена, добавил Кент.

США предложили перенести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон с июля на август. Вашингтон предлагает провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины. Офис президента недоволен этой идеей.