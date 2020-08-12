Вслед за Китаем в Монголии стало больше смертей от бубонной чумы

В ночь на вторник, 11 августа, умер житель провинции Ховд на западе страны. Фото: Pixabay

42-летний мужчина в Монголии умер от бубонной чумы.

Это второй летальный случай в стране с начала вспышки, сообщили в министерстве здравоохранения Монголии, передает Xinhua.

В ночь на вторник, 11 августа, умер житель провинции Ховд на западе страны. Предварительно известно, что мужчина купил на местном рынке две тушки сурков, которые являются переносчиками чумной инфекции.

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Несмотря на то, что охота на сурков в Монголии запрещена, местные жители считают мясо грызунов деликатесом и игнорируют запрет. С начала 2020 года в Монголии зарегистрировали 12 подозрений на бубонную чуму, четыре из которых подтвердили лабораторные исследования.

В городе Баян-Нур на севере Китая (автономный район Внутренняя Монголия) от бубонной чумы скончался еще один человек. Из-за угрозы распространения заболевания власти ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность, которая будет действовать до конца 2020 года.