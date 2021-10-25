Патриарху стало плохо перед службой. Фото: Reuters

Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали во время поездки в США.

Он попал в больницу Университета Джорджа Вашингтона, сообщили в пресс-службе Греческой православной архиепархии Америки.

Патриарх прибыл в США с официальным визитом 23 октября. Перед богослужением в соборе Святой Софии ему стало плохо.

Его состояние медики связывают с длительным перелетом и плотным расписанием мероприятий.

Личный врач посоветовал отвезти Варфоломея в больницу Университета Джорджа Вашингтона для наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вселенский патриарх благословил Украину

Позже самочувствие патриарха улучшилось. Он проведет ночь в больнице. Ожидается, что его выпишут утром.

Папа Римский Франциск во время визита в венгерскую столицу Будапешт встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Понтифик провел Святую Мессу, на которой присутствовали представители власти и различных конфессий, включая и Варфоломея.