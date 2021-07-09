Все из-за мигрантов: Литва начала строительство забора на границе с Беларусью

Литва начала строительство забора на границе с Беларусью. Фото: 15min.lt

В пятницу, 9 июля, правительство Литвы начало строительство забора на границе с Беларусью. Такое решение приняли из-за проблемы с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщило издание 15Min.

"Военные должны были начать строительство", - отметил представитель пограничников Гедриус ​​Мишутис.

Барьер планируют построить вблизи города Друскининкай. Он будет в длину около 30 км.

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"Пограничники не участвуют в строительстве. Они лишь указали наибольший проблемный участок", - прокомментировал Мишутис.

С начала 2021 года на участке, где строят барьер задержали наибольшее количество нелегальных мигрантов - 512 человек. Всего в течение года на границе с Беларусью задержали 1546 человек. Подавляющее большинство - выходцы из Ирака.

"За последние месяцы Литва столкнулась с почти двадцатикратным увеличением потока нелегальных мигрантов на белорусской границе. Литовские чиновники заявляют, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы", - говорится в сообщении.

Из-за сильного потока нелегальных мигрантов власть Литвы построит забор на границе с Беларусью. Там уже устанавливают ограждение с проволокой. Литва также задействует военных для безопасности на границе с Беларусью.