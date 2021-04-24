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суббота, 24 апреля 2021 17:43

Все члены экипажа затонувшей подводной лодки погибли

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Все члены экипажа затонувшей подводной лодки погибли
Спасатели нашли несколько предметов из субмарины. Фото: АР

Спасателям удалось найти несколько вещей из затонувшей подводной лодки KRI Nanggala 402.

Среди них - молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает AP.

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Военно-морские силы Индонезии заявили, что нет никакой надежды найти живых членов экипажа судна.

"Имея достоверные доказательства, которые мы обнаружили, мы переводим подводная лодка из статуса" потерян "в статус" затонувший ", - отметил командующий ВМС Индонезии Юдо Маргоно.

Подводная лодка KRI Nanggala 402 перестал выходить на связь 21 апреля. Он исчез в 95 км к северу от берегов острова Бали. ВМС Индонезии начали поисковую операцию KRI Nanggala-402 и 53 членов экипажа, находившихся на борту подводной лодки.

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