Врачи вернули зрение мужчине, который 10 лет не видел

Джамалу Фурани врачи восстановили зрение / 13 канал

Израильские врачи восстановили зрение мужчине после 10 лет слепоты благодаря новой революционной синтетической роговице.

Джамалу Фурани из Хайфы имплантировали искусственный роговицу в начале месяца в "Медицинском центре Рабина". Как только врачи сняли повязки, 78-летний мужчина смог читать текст и видеть членов семьи. Об этом пишет Daily Star.

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Новая искусственная роговица CorNeat KPro дает надежду миллионам людей, которые ежегодно теряют зрение из-за травмы или инфекции глаз.

"Момент, когда сняли повязки, был эмоциональным. Такие мгновения - это выполнение нашего призвания как врачей. Гордимся, что находимся в авангарде захватывающего и значимого проекта, который, несомненно, повлияет на жизнь миллионов людей", - сказал один из разработчиков революционной хирургии, профессор Ирит Бахар.

Заболевания роговицы - 2-я по значимости причина слепоты в большинстве развивающихся стран. По оценкам ВОЗ, количество людей, у которых возникают проблемы со зрением из-за болезни роговицы - около 2 млн ежегодно.

Искусственная роговица сделана из 100% синтетического материала. Она не требует донорской ткани, которая может привести к отторжению инородного тела.

Доктор Гилад Литвин, соучредитель CorNeat Vision и соизобретатель CorNeat KPro, сказал, что момент, когда фуранов впервые открыл глаза, был сюрреалистическим.

Его коллега Алмог Алей-раз сказал, что имплантация CorNeat KPro человеку - лишь 1-й шаг в многонациональном клиническом исследовании, над которым работает их команда.