Врачи вернули зрение мужчине, который 10 лет не видел

 
Ексклюзивы
1/5
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 0
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 774
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 927
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 702
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1665
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 720
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 369
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2556
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 585
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2763
Фото
Все фото
6
5
11
5
12
Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом
Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом
Женщина потратила $10 тыс. на операцию для своей курицы
Женщина потратила $10 тыс. на операцию для своей курицы
Навальный показал поместье Путина за $1 млрд
Навальный показал поместье Путина за $1 млрд
Книги поэтессы Аманды Горман стали бестселлерами после ее выступления на инаугурации Байдена
Книги поэтессы Аманды Горман стали бестселлерами после ее выступления на инаугурации Байдена
Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов
Сенатор пришел на инаугурацию Байдена в вязаных перчатках и стал звездой мемов
Видео
Все видео
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 774
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 459
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 189
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 720
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 306
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
пятница, 22 января 2021 15:27

Врачи вернули зрение мужчине, который 10 лет не видел

  Комментировать
Врачи вернули зрение мужчине, который 10 лет не видел
Джамалу Фурани врачи восстановили зрение / 13 канал

Израильские врачи восстановили зрение мужчине после 10 лет слепоты благодаря новой революционной синтетической роговице.

Джамалу Фурани из Хайфы имплантировали искусственный роговицу в начале месяца в "Медицинском центре Рабина". Как только врачи сняли повязки, 78-летний мужчина смог читать текст и видеть членов семьи. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер украинский дизайнер

Новая искусственная роговица CorNeat KPro дает надежду миллионам людей, которые ежегодно теряют зрение из-за травмы или инфекции глаз.

"Момент, когда сняли повязки, был эмоциональным. Такие мгновения - это выполнение нашего призвания как врачей. Гордимся, что находимся в авангарде захватывающего и значимого проекта, который, несомненно, повлияет на жизнь миллионов людей", - сказал один из разработчиков революционной хирургии, профессор Ирит Бахар.

Заболевания роговицы - 2-я по значимости причина слепоты в большинстве развивающихся стран. По оценкам ВОЗ, количество людей, у которых возникают проблемы со зрением из-за болезни роговицы - около 2 млн ежегодно.

Искусственная роговица сделана из 100% синтетического материала. Она не требует донорской ткани, которая может привести к отторжению инородного тела.

Доктор Гилад Литвин, соучредитель CorNeat Vision и соизобретатель CorNeat KPro, сказал, что момент, когда фуранов впервые открыл глаза, был сюрреалистическим.

Его коллега Алмог Алей-раз сказал, что имплантация CorNeat KPro человеку - лишь 1-й шаг в многонациональном клиническом исследовании, над которым работает их команда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врачи вернули зрение мужчине, который 10 лет не видел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

15 против 1. Сегодня годовщина гибели первого участника Революции достоинства

Побили рекорд The Beatles та Pink Floyd

Началось восстание

Офицер совершил покушение на главу государства

Бандере дали звание Герой Украины

Умерла королека

Акт Злуки: осуществились мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины

Рада провозгласила независимость

Самое читаемое
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями
14
 Просмотров: 12312
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 11925
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 11880
&quot;Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает&quot;
"Продаем дом за 10 тысяч долларов, но никто не покупает" Просмотров: 9684
Украиноязычного Харькова нам не видать
Украиноязычного Харькова нам не видать Просмотров: 8100
Мир
Google хочет отключить поисковик целому континенту
Google хочет отключить поисковик целому континенту Просмотров: 54
Хлопала в ладоши и лично оскорбила Лукашенка: 18-летнюю девушку засудили до 2 лет колонии
Хлопала в ладоши и лично оскорбила Лукашенка: 18-летнюю девушку засудили до 2 лет колонии Просмотров: 324
Зарезал свою семью, чтобы не говорить правды, что не учится в университете
Зарезал свою семью, чтобы не говорить правды, что не учится в университете Просмотров: 792
Тихановская не будет участвовать в следующих президентских выборах
Тихановская не будет участвовать в следующих президентских выборах 1 Просмотров: 153
Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом
Модель ограбили на заправке, угрожая пистолетом
6
 Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
2
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
1
Полезный идиот загоняет Украину в российскую ловушку - эксперт
Голосов: 1092
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть