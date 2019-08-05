Врачи предупреждают об опасности электронных сигарет

Электронные сигареты вызывают болезни сердца и легких. Фото: Zaxid.net

Электронные сигареты вызывают заболевания легких и сердечно-сосудистой системы. Опасность - в жидкостях, которые используются для вейпов.

Таковы результаты исследования, проведенного американскими учеными, пишет CNN.

Недавно в США из-за проблем с дыханием госпитализировали 14 человек. В больнице оказались 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине. Некоторых из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Врачи связывают это с курением электронных сигарет. Они отметили, что рост популярности вейпов совпадает с ростом числа респираторных заболеваний.

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Электронная "сигарета" - это портативный электромеханический или электронный продукт, который имитирует акт курения табачной сигареты. Прибор является альтернативой табачной продукции, в том числе сигареты, сигары, трубочного табака. Электронные сигареты часто называют термином "вейп", а пользователи себя больше не называют "курильщиками", а - "вейперами".