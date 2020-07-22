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среда, 22 июля 2020 22:45

Врачи получают 45 тысяч гривен – украинка о жизни в Палестине
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Украинка Юлия Нажажра три года живет в палестинском городе Нахалин. Она рассказала о переезде, особенностях жизни и популярных профессиях в Палестине.

"Попасть в Палестину достаточно сложно. Меня задержали пограничники и три дня не выпускали, пока человек не внес в свой внутренний паспорт, что я его жена", - рассказывает Юлия.

Было трудно привыкнуть к языку: по-аглийски здесь не рзговаривают, а арабский имеет несколько диалектов.

Юлия Нажажра три года живет в Палестинском городе Нахалин вместе со своим мужем
Фото: Julia Najajra
Юлия Нажажра три года живет в Палестинском городе Нахалин вместе со своим мужем
Юлия Нажажра три года живет в Палестинском городе Нахалин вместе со своим мужем
Юлия Нажажра три года живет в Палестинском городе Нахалин вместе со своим мужем
Юлия Нажажра три года живет в Палестинском городе Нахалин вместе со своим мужем

"Язык выучил благодаря мужчине. Завела собственный словарь, куда записываю непонятные слова и фразы. Периодически их просматриваю, чтобы запомнить. Так постепенно расширяю понимание и могу разговаривать более свободно", - говорит Юлия.

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По словам украинки, пришлось привыкать почти ко всему. Стиль жизни, поведение людей, еда.

"Долго не могла понять, где покупают косметические средства. Оказалось, всю косметику продают в аптеках. Они здесь напоминают филиалы супермаркетов. Также привыкала к ведению домашнего хозяйства. Пол в доме керамический, а моют ее, выливая большое количество воды с моющими средствами. Затем вода стекает в специальную дыру", - объясняет Юлия.

Самые престижные и самые высокооплачиваемые профессии в Палестине - врач, инженер, работник банка и адвокат. Средняя зарплата врача – 5,5 тыс. шекелей. Это около 45 тыс. грн. Врачи-стоматологи могут получать до 10 тыс. шекелей – 80 тыс. грн. Работники банка от 24тис. до 32 тыс. грн, инженеры – 40 тыс. грн, бухгалтеры - 29 тыс. грн.

Полтавчанка Виктория Денисюк четыре года назад переехала в Южную Африку. Девушка рассказывает о проблемах с безработицей и особенности проживания в стране.

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