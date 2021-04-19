Врачи никогда такого не видели: девушка с аномальной грудью удивила сеть

Фото: @beccabutcherx

Жительница английского города Барнсли 23-летняя Бекка Бутчер имеет только одну грудь из-за врожденной болезни.

О своей проблеме девушка поделилась в Instagram.

Аномалию развития жировой ткани в груди Бутчер заметила еще в подростковом возрасте. Она даже обращалась к врачу, но он заверил, что вторая молочная железа нормализуется к концу полового созревания. Однако прошли годы, а ситуация не изменилась.

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Девушка узнала, что у нее синдром Поланда – частичное или полное отсутствие большой грудной мышцы. Бекка записалась на прием к врачу, но выяснилось, он никогда не слышал о подобной болезни.

"Я сказала врачам, что не хочу делать операции, просто хочу знать, почему я такая. Не собираюсь ничего менять, но мне важно знать, как с этим жить", – признается Бутчер.

Сейчас многие люди в соцсетях равняются на Бекку, которая учит любить себя такими, как есть.

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