Врач рассказал о болезни и состоянии президента Чехии Земана

У Милоша Земана цирроз печени. Фото: irozhlas.cz

Президент Чехии Милош Земан страдает циррозом печени.

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно - цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", - рассказал хирург Павел Пафко, сообщает iRozhlas.

Полностью вылечить эту болезнь нельзя, добавил врач.

В желудок Земану введен питательный зонд для кормления, так называемый PEG.

4 ноября Земан покинул реанимацию и был переведен в реабилитационное отделение из-за политического давления.

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"Как долго он будет там находиться, зависит, в том числе, и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", - отметил Пафко.

Врач добавил, что говорить о сроках выписки президента из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находится на лечении, пока преждевременно, это может занять 3-4 недели.

Президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Он попал в реанимацию и находился там длительное время. Поэтому парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая переводит обязанности президента на других чиновников.