Впервые за время пандемии коронавируса пройдет концерт без карантинных ограничений

В Британии пройдет концерт без карантинных ограничений. Фото: u-stena

В Ливерпуле, Великобритания, устроят первый массовый музыкальный концерт этого года. Мероприятие пройдет без соблюдения карантина в качестве эксперимента.

2 мая выступит группа Blossoms под открытым небом, пишет The Guardian.

На концерт может прийти около 5 тыс. посетителей. Им не придется надевать маски и держать социальную дистанцию. Однако попасть на концерт смогут только те, кто получил обязательный отрицательный тест на коронавирус.

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Билеты не смогут купить беременные и люди с уязвимым здоровьем.

Концерт является частью государственной программы исследований для проверки безопасности массовых мероприятий. Специалисты будут отслеживать движение аудитории, взаимодействие между людьми и передвижения транспортом.

Всем, кто посетит концерт, предложат сделать ПЦР-тест дома в день события и через пять дней после, чтобы ученые могли проследить возможное распространение коронавируса.

19 апреля по всей Украине начнется вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech.