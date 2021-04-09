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воскресенье, 11 апреля 2021 08:00

Впервые за более полувека встретились лидеры США и Кубы

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Впервые за более полувека встретились лидеры США и Кубы
Рауль Кастро при встрече не дал Обаме похлопать себя по плечу / Getty Images

11 апреля 2015-го впервые за более 54 лет президенты США и Кубы встретились. Барак Обама встретился с Раулем Кастро, братом Фиделя Кастро. Они пожали руки и выразили готовность положить конец дипломатической споре между странами.

Президент Дуайт Эйзенхауэр разорвал дипломатические отношения с Кубой после того, как во время революции под руководством Фиделя Кастро на острове повалили поддерживаемого США диктатора Фульхенсио Батиста. Тогда Гавана установила в себя режим, дружественный к СССР. Америка и Куба прервали дипломатические контакты в 1961 году.

В течение следующих 50 лет США стремились изолировать Кубу экономически и политически. Хотя Вашингтону не удалось убедить другие страны присоединиться к эмбарго, Америка серьезно подорвала экономическое развитие Кубы, как и провальные эксперименты с социализмом власти в Гаване.

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Фидель Кастро ушел с поста президента в 2008-м - в том же году, когда избрали Обаму. В начале правления Обама подписал законы и указы, которые ослабили эмбарго США в отношении Кубы и упростили для американцев поездки на остров.

Приняв обязанности брата, Рауль Кастро выразил готовность ответить взаимностью, и лидеры США и Кубы пожали друг другу руки на поминальной службе по Нельсону Манделе в 2013-м. В том же году официальные лица 2-х стран обсудили нормализацию отношений на секретных переговорах, которые провел папа Франциск I в Канаде и в Ватикане.

В апреле 2015 года Кастро и Обама встретились в Панаме. Оба лидера заявили о желании работать вместе, но предупредили, что их встреча была только началом долгого диалога. Вскоре администрация Обамы исключила Кубу из списка стран-спонсоров терроризма, и в июле дипломатические отношения между странами были официально восстановлены.

"Кубинская оттепель" стала одним из главных внешних достижений администрации Обамы. Преемник во главе Белого дома Дональд Трамп ограничил поездки между странами. Однако администрации Трампа не удалось прекратить полностью коммерческие поездки между странами. Америка закрыла свое посольство на Кубе, однако не просила Кубу покинуть свое посольство в Вашингтоне.

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Дата
11
апреля

Впервые за более полувека встретились лидеры США и Кубы

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